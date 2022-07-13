Вандалы разбили новую остановку «Управление ДВЖД» в Хабаровске Фото: Telegram-канал @khv27_official

Накануне ночью в Хабаровске вандалы разбили очередную автобусную остановку «Управление ДВЖД». Этот павильон был выполнен из каленого, прочного стекла. Но и такой прочный материал не выдержал натиска местных хулиганов. Одно из стекол превратилось в крошку, только не осыпавшуюся на землю из-за ударопрочной пленки, которая служит укреплением бьющегося материала.

- Информация по каждому случаю вандализма быстро передается в полицию. В общественных местах город устанавливает камеры. В дежурную часть выводится изображение с более чем 500 видеоустройств. Виновные в порче имущества будут привлечены к ответственности, - рассказали в мэрии.

В 2021 году мэр города Сергей Кравчук поручил заняться обновлением остановок в Хабаровске. За прошедший год было установлено 76 павильонов. Но некоторые жители краевой столицы, похоже, не ценят старания городской администрации и упорно противостоят модернизации и благоустройству Хабаровска.

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