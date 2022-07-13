Медицинские технологии будущего представили в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Участники летней доппрограммы «Асклепионики» представили презентацию, в которой рассказали о поликлинике будущего, операциях по установке мозговых имплантов и роботах-хирургах. Проект проходит в регионе первый раз. Мероприятие было организовано на базе детского технопарка «Кванториум». Участниками программы стали учащиеся от 12 до 17 лет, увлеченные естественными науками, которые хотят стать медиками.

- Совместные профильные летние проекты с вузами, техникумами и колледжами - одна из особенностей летней оздоровительной кампании в крае, - сказала Галина Зубакина, представитель минобрнауки Хабаровского края.

Впереди детей ждет заключительное испытание – соревнования по экстремальной медицине. Они познакомятся с правилами заполнения первичных медицинских документов. Будут определены лучшие в оказании первой доврачебной помощи и скоростном забеге под названием «транспортировка пострадавшего».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.