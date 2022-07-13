Сергей Кравчук рассказал о партнерстве Хабаровска с Китаем Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска встретился с генконсулом Китая Цуй Гоцзе, который покидает свой пост, занимаемый с 2018 года. Обе стороны отметили, что им удалось многого достичь за время сотрудничества. Только за прошлый год внешнеторговый оборот между Хабаровским краем и КНР составил 33%. Больше всего на экспорт в Китай было отправлено древесины и целлюлозно-бумажных, топливно-энергетических товаров, рыбы и морепродуктов, черных металлов. Большую долю импорта составила продукция машиностроительной отрасли и обувь.

- Мы долгие годы активно развиваем сотрудничество с нашим азиатским партнером в культурной, спортивной, образовательной, экологической, здравоохранительной, торговой, инвестиционной и туристической сферах. Китай традиционно занимает первое место в перечне крупнейших компаньонов по внешней торговле как всего края, так и Хабаровска, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас в регионе работают 42 компании, учредители которых - граждане Поднебесной.

- Отношения между нашими странами очень хорошие. И это крайне важно в условиях политики западных стран и США. Региональное сотрудничество - весомая сторона этих отношений. Хабаровск обладает неоспоримыми географическими, геополитическими, экономическими преимуществами, поэтому я уверен, что наше сотрудничество имеет большие перспективы, - сказал Цуй Гоцзе.

Дружественные отношения у Хабаровского края с китайскими городами Харбин, Санья, Гуанчжоу, Шаньтоу, Фуюань, Хэйхе, Хэган, Цзямусы, Муданьцзян, Чанчунь и Суйфэньхэ.

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