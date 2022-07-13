МЧС предупреждает жителей ЕАО о приближении паводка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Гидрологическая обстановка в ЕАО тяжелая. Уровни воды в реках достигают критических отметок, но уже постепенно снижаются. Однако расслабляться рано. В Амурской области сейчас формируется очередной гребень паводка, который к 20 июля достигнет региона. В настоящий момент спасательный пост продолжает дежурство в селе Раздольном, где затопило дороги местного значения.

- Сотрудники МЧС реагируют на все заявки об оказании помощи. За время работы поста мы перевезли около 40 жителей на высокопроходимой технике и плавсредствах. Были спасены животные. Людям выдается питьевая вода. Отмечу, что уровень воды в Кирге падает, дороги освобождаются. Там, где вчера было не проехать на автомобилях, сегодня уже можно пройти в высоких резиновых сапогах, - сказал Анатолий Панов, глава МЧС России по ЕАО.

Спасатели продолжают следить за обстановкой и готовы прийти жителям области на помощь.

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