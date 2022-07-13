Россельхознадзор обнаружил опасный сорняк в Хабаровском районе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ранее в селе Дружба Хабаровского района уже установили карантинную фитосанитарную зону на землях сельскохозяйственного назначения. Инспекторы вновь осмотрели территорию площадью 112 гектаров, на которой обнаружили амброзию полыннолистную. Карантинный сорняк охватил территорию площадью 30,4 гектара.

- Специалисты отобрали образцы растения и передали их в лабораторию для подтверждения, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Сейчас началась активная вегетация амброзии полыннолистной. Это опасный карантинный сорняк, который угрожает жизни и здоровью людей, вредит окружающей среде. Растение уничтожают до того, как оно начинает цвести. В противном случае его пыльца может вызвать тяжелую аллергическую реакцию у человека.

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