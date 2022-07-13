Неудачный день для владельцев «Тойот»: в тройном ДТП пострадали двое хабаровчан

Три машины одновременно разбились в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

45-летний водитель «Тойоты Гайя» около 10:05 ехал по Промышленной в сторону Карла Маркса. В районе дома №33 по Луговой он выехал на встречку, где на полном ходу лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Гранд Хайс». От удара машину отбросило на другой автомобиль - «Тойоту Короллу», которая проезжала в этот момент справа от эпицентра аварии.

- Два человека пострадали. 60-летняя пассажирка «Тойоты Гайя» получила тяжелые травмы и была доставлена в травматологию. 66-летний хабаровчанин, который ехал за рулем «Тойоты Гранд Хайс», получил ушибы. После осмотра врачи рекомендовали ему амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Детали и другие обстоятельства аварии устанавливаются.

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