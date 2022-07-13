Тигрица Ригма отпраздновала День рождения в хабаровском зоосаде
Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
Амурская тигрица со звучным именем Ригма отпраздновала свой 16-й день рождения. За время пребывания в хабаровском зоосаде «Приамурский» имени Сысоева она не раз становилась мамой.
- В 2010 году у нее родился тигренок, которого назвали под стать маме - Агат. Уже через два года тигрица родила еще троих полосатых: Тайгу, Амура и Бартэка. Все время, пока росли тигрята, Ригма не переставая заботилась о них, - рассказали в зоосаде «Приамурский».
Напомним, что 29 июля пройдет Международный день тигра. Популяция амурского подвида кошачьих в последнее время, не переставая, снижается, поэтому в зоосаде делают все, чтобы сохранить популяцию этого редкого животного.
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