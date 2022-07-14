Губернатор поздравил жителей Магадана с Днем города Фото: Telegram-канал @nosovlive_ru

14 июля в Магадане празднуют День города. Ему исполняется 83 года. Глава области Сергей Носов обратился с поздравлениями к жителям и напомнил, что областная столица имеет долгую и интересную историю.

- Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем города! В Магадане переплелись все исторические события нашей страны. В прошлом веке на берегу Охотского моря высадились первые исследователи. Потом сюда пришли рабочие, строители, геологи и горняки, военные и гражданские специалисты. Они основали новый город. Сегодня Магадан - культурный, научный, образовательный, туристический, спортивный центр российского Дальнего Востока и Крайнего Севера, - поздравил жителей Сергей Носов.

Празднования пройдут в городском парке. Развлекательная программа начнется в 13:00. Жителей ждут концерты, конкурсы, мастер-классы и многое другое.

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