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Общество14 июля 2022 0:03

10 народных дружин поддерживают общественный порядок в Хабаровске

В мэрии подвели итоги их работы за первое полугодие
Александра ЯВИЩЕНКО
10 народных дружин поддерживают общественный порядок в Хабаровске

10 народных дружин поддерживают общественный порядок в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В городе создано 10 народных дружин, которые помогают поддерживать общественный порядок. В мэрии подвели итоги их работы за первое полугодие. На заседании присутствовали работники администрации, руководители районов, командиры самих дружин и сотрудники хабаровского УМВД.

- В 10 дружинах состоит 190 человек. Активней всего в охране общественного порядка участвуют группы «Вектор», «Центр», «Краснофлотская народная дружина» и «Славянский лев», - рассказали в мэрии Хабаровска.

На заседании участники проанализировали результаты проделанной работы и установили задачи до конца 2022 года. Также были выработаны предложения и рекомендации, направленные на более эффективную работу дружин.

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