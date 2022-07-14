Росгвардейцы задержали мужчину с ружьем и наркотиками в Хабаровском крае

Росгвардейцы задержали мужчину с ружьем и наркотиками Фото: ВО ВНГ РФ

Около 23:00 патрулирующие улицу Лазо в Бикине росгвардейцы обратили внимание на прохожего. За его спиной висел рюкзак. Сам мужчина шел покачиваясь. Со стороны было понятно, что совсем недавно он опрокинул стопку-другую или принял наркотики. Увидев служебную машину, пешеход резко развернулся и зашагал в другую сторону. Это вызвало подозрение у патрульных, поэтому они двинулись за ним, чтобы установить личность.

- На расстоянии вытянутой руки от мужчины чувствовался резкий запах алкоголя. Он начал говорить, что просто идет домой и ничего незаконного не делал. Когда у него спросили, что лежит в рюкзаке, он не смог ответить внятно, - рассказали в пресс-службе ВО ВНГ РФ.

У Мужчины в рюкзаке оказалось ружье и пакет с наркотиками Фото: ВО ВНГ РФ

Росгвардейцы осмотрели рюкзак 31-летнего мужчины. В нем оказалось разобранное ружье, патрон 16-го калибра и большой пакет, в котором находились растения. По запаху масса явно напоминала марихуану. Жителя Бикина задержали и доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что он раньше уже имел судимости. Содержимое его рюкзака передали на экспертизу. Правоохранители проводят проверку.

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