Терапевтическое отделение открылось в Советско-Гаванской больнице Фото: Правительство Хабаровского края

Терапевтическое отделение в Советско-Гаванской районной больнице готово снова принимать пациентов после капремонта. Работы проводили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сумма финансирования составила 15 миллионов рублей. Вместе с обновленным корпусом в больнице начинает работать стационарный кислородный концентратор мощностью 400 литров в минуту. Его цена превысила 25 миллионов рублей.

- Последние два года отделение больницы работало как ковидный госпиталь. Поэтому мы не могли закончить работы раньше. Сейчас мы вернулись к привычному режиму. Ремонт выполнен в терапевтическом и неврологическом отделениях, рассчитанных на 41 койку. Обновили и паллиативную секцию на 10 коек, - сказала Надежда Толочко, главврач больницы.

В рамках нацпрограммы уже скоро начнется капремонт и во взрослой поликлинике при районной больнице.

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