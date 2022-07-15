Почти 29 тысяч семей оформили детские выплаты в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новые выплаты на детей 8-17 лет появились 2,5 месяца назад. За это время оформить их успели почти 29 тысяч семей. Сейчас помощь получают больше 39 тысяч детей. Пособие положено только семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума в регионе. В Хабаровском крае он достигает 18 558 рублей. Размеры помощи установлены в зависимости от отставания от прожиточного минимума: 50, 75 или 100%, что равняется 10,2, 15,3 либо 20,5 тысячи рублей соответственно.

- Если семья получала краевое пособие после рождения ребенка до 16 лет и оформила в Пенсионном фонде выплату от 8 до 17 лет, то региональная помощь аннулируется. Статус малоимущей семья не теряет, за ней сохраняются все льготы: бесплатное питание в школе, отдых и оздоровление детей, - рассказали в министерстве соцзащиты края.

Подать заявление на выплаты можно в любой месяц, но не позже 1 октября. Оформить документы можно через ПФР, МФЦ или на «Госуслугах».

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