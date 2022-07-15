Лучшие выпускники Хабаровского края получили денежные награды от губернатора

Лучшие выпускники Хабаровского края получили награды от губернатора Фото: Telegram-канал @khabkraj

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил премии имени Гродекова лучшим выпускникам края и призерам всероссийской олимпиады школьников. По 100 тысяч рублей получили 35 человек, набравших максимальные баллы по ЕГЭ. По 50 тысяч рублей вручил губернатор168 выпускникам, которые сдали экзамены с результатом от 95 до 99 баллов.

- Лучших результатов добились ученики из Ванинского, Хабаровского, Советско-Гаванского районов, Хабаровска и Комсомольска. Выпускница школы №1 Совгавани Валерия Кравченко получила в сумме 296 баллов по трем предметам. Она сдала на 100 баллов русский язык и историю, а по английскому набрала 96 баллов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Губернатор поздравил выпускников, пожелав им найти свой путь и максимально раскрыть потенциал.

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