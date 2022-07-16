Укус опасен: ядовитое животное забралось к жительнице ЕАО

Ядовитым гостем оказалась гадюка, ее размер составил примерно 500 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане в огород к местной жительнице забралась ядовитая змея. Женщина нашла опасное пресмыкающееся 16 июля. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Ядовитым гостем оказалась гадюка, ее размер составил примерно 500 сантиметров. Змея ползала в кустах дачи по улице Шалаева и грелась на солнышке. Завидев опасное животное, перепуганная женщина позвонила в «112».

- Спасатели прибыли мгновенно. Бойцы поймали ползучего гада и вывезли в лес, - добавили в ведомстве.

Укус гадюки для человека не смертельный, но болезненный. Пресмыкающееся редко атакует первым и чтобы избежать неприятностей лучше оставить животное в покое и меделено отойти.

В зависимости от места, куда змея вонзила зубы, разнятся и последствия. Яд гадюки вызывает поражение кожи и мышц в районе укуса, негативно влияет на свертываемость крови. В таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачам.