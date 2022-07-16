Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 1:38

Укус опасен: ядовитое животное забралось к жительнице ЕАО

Жительницу ЕАО спасли от ядовитой змеи
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Ядовитым гостем оказалась гадюка, ее размер составил примерно 500 сантиметров

Ядовитым гостем оказалась гадюка, ее размер составил примерно 500 сантиметров

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане в огород к местной жительнице забралась ядовитая змея. Женщина нашла опасное пресмыкающееся 16 июля. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Ядовитым гостем оказалась гадюка, ее размер составил примерно 500 сантиметров. Змея ползала в кустах дачи по улице Шалаева и грелась на солнышке. Завидев опасное животное, перепуганная женщина позвонила в «112».

- Спасатели прибыли мгновенно. Бойцы поймали ползучего гада и вывезли в лес, - добавили в ведомстве.

Укус гадюки для человека не смертельный, но болезненный. Пресмыкающееся редко атакует первым и чтобы избежать неприятностей лучше оставить животное в покое и меделено отойти.

В зависимости от места, куда змея вонзила зубы, разнятся и последствия. Яд гадюки вызывает поражение кожи и мышц в районе укуса, негативно влияет на свертываемость крови. В таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачам.