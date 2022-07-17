На модернизацию домов культуры в Хабаровском крае выделят свыше 10 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2022 году будет потрачено свыше 10 миллионов на ремонт и развитие домов культуры в маленьких селах и деревнях. Большую часть этих денег направят из федерального бюджета. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Всего обновление коснется 37 домов культуры в 10 районах Хабаровского края. Модернизировать планируется аппаратуру – звуковое, световое и компьютерное оборудование, LED-экраны, а также мебель и реквизит, — рассказали в ведомстве. Отметим, что полтора миллиона рублей уже отправлены учреждениям культуры Комсомольского района для приобретения видеопроекторов, нового света и звукового пульта. А еще полмиллиона перевели поселкам Чегдомын и Солони Верхнебуреинского района. Там на эти деньги купили ноутбук, микшерский пульт, двухполосную акустическую систему и другое оборудование.

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