Девушка-водитель протаранила припаркованную иномарку в Комсомольске-на-Амуре. Фото: предоставлено очевидцев

В Комсомольске-на-Амуре девушка за рулем Nissan протаранила припаркованную иномарку. По словам очевидца, автовладелица могла перепутать педали.

Произошло все около 6 утра на проспекте Первостроителей. Девушка ехала в машине вместе с молодым человеком. Когда нужно было поворачивать, она зачем-то нажала педаль газа и на полном ходу влетела в припаркованный автомобиль Toyota.

Оказалось, что автолюбительница за рулем менее полугода. Она и ее молодой человек получили небольшие травмы.

Как сообщил «КП»-Хабаровск» очевидец, сейчас оба автомобиля эвакуированы с проезжей части.

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