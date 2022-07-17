В Хабаровском крае с начала лета на воде погибли больше 20 человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае с начала лета утонули больше 20 человек. Жертвами неосторожного купания становятся как взрослые, так и дети. Об этом сообщили в МЧС региона. От человеческой безалаберности не могут уберечь даже постоянные рейды спасателей.

— Всем находящимся у воды жителям и гостям региона они рассказывают об опасности купания в необорудованных местах, напоминают правила поведения у воды и способы оказания первой помощи в случае происшествия. Особое внимание уделяется детям и их родителям. Одна минута без присмотра родителя для ребенка может закончиться печально. Пожалуйста, внимательно следите за своими детьми у воды, — отмечают сотрудники МЧС России.

Сейчас в Комсомольске продолжают искать тело утонувшей 11-летней девочки, а в районе Лазо — мужчины, который пропал 6 июля.

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