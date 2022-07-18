Жители Комсомольска останутся без горячей воды на три дня Фото: Администрация Хабаровска

Несколько дней жители города будут вынуждены обходиться без горячей воды. Отключения связаны с ремонтом ТЭЦ-3 и отключением газа на теплоэлектроцентрали. Начнутся работы 18 июля. Закончить их планируют 20 июля.

Горячей воды три дня не будет в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33 по улице Дружба. Также ее перекроют в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 по улице Берлин. Все муниципальные учреждения, расположенные по этим адресам, также останутся без благ цивилизации: поликлиника №11, детсад №131 и школа №35. Также горячее водоснабжение перекроют в микрорайоне Менделеева.

Жителям, в дома которых не будет продаваться горячая вода, сделают перерасчет размера платы за коммунальные услуги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.