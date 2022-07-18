Мэр Хабаровска рассказал о планах неонацистов внести его в санкционный список Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы рассказал о том, что неонацистские организации планируют внести его в санкционный список. Преступники требовали у мэра, чтобы тот отказался от поддержки военной спецоперации на Украине и российской армии.

- В конце учебного года поступали сотни звонков и писем о минировании школ, детсадов и других муниципальных учреждений города. Несмотря на частые попытки нападения на краевую столицу, Хабаровск справился. Наши дети показали наилучший результат по ЕГЭ по сравнению с предыдущими годами. Это говорит, что вместе мы все сможем, и нам не страшны угрозы! - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что последние месяцы предыдущего учебного года уроки в школах срывались чуть ли не каждый день. Полиция вычислила минеров, которые работали из-за рубежа.

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