Хабаровчанин сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места аварии

Хабаровчанин сбил 6-летнего ребенка и скрылся с места аварии Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вопиющий случай произошел на Краснореченском переулке в районе дома №18 вечером 17 июля. Водитель ехал в сторону Павла Морозова, когда перед ним на дороге оказался шестилетний ребенок. Он переходил дорогу в неположенном месте, недалеко от зебры. Водитель, не сбавляя скорости, промчался по дороге, зацепив ребенка.

- Шестилетний пешеход получил травмы. Его осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водитель даже не подумал остановиться и проверить, все ли в порядке с ребенком. Машина скрылась с места ДТП. Полиция нашла свидетеля аварии. Сотрудники правоохранительных органов также просмотрели видеозаписи с дорожных камер, но опознать госномер машины у них не получилось.

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