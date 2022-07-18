Лесная охрана потушила 11 пожаров в Хабаровском крае за выходные Фото: Правительство Хабаровского края

За выходные спасатели потушили 11 лесных пожаров, которые разбушевались в Аяно-Майском и Николаевском районах. В общей сложности огонь охватил около 15 тысяч гектаров земли.

- На начало недели в крае тушат еще пять пожаров, которые охватили территорию в две тысячи гектаров. К борьбе со стихией привлекли 24 единицы техники, среди которых три пожарных вертолета. Добраться к некоторым очагам возгорания возможно только по воздуху, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Напомним, что в Ванинском и Советско-Гаванском районах края установлен четвертый класс пожарной опасности. А в Николаевском, Ульчском и Охотском - максимальный пятый класс. Продолжает действовать краевой режим ЧС, который запрещает жителям посещать леса.

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