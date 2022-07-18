Горючая лихорадка: мужчина украл 500 литров бензина в Хабаровске

Хабаровчанин украл полтонны бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчанин решил воспользоваться своим положением, работая в службе исполнения наказаний. Ему выдавали бензин для заправки служебной машины. Отчитавшись несколько раз за расход топлива в большем объеме, чем было на самом деле, мужчина понял, что схема работает. Он почти полгода крал бензин, пока его махинация не была раскрыта.

- В общей сумме он успел украсть полтонны топлива. Суд назначил ему 2,5 года условно с таким же испытательным сроком, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь мужчине на два года запрещено занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

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