Авиакомпания iFly запустила прямые рейсы из Хабаровска в Сочи Фото: Иван Макеев

Ранним утром 18 июля из аэропорта Хабаровск вылетел первый самолет в Сочи. Airbus A330 авиакомпании iFly доставит жителей Дальнего Востока на главный черноморский курорт России.

- На летном поле две пожарные машины из брандспойтов «приветствовали» самолет почти 20 тоннами воды. На церемонии открытия маршрута представители авиакомпании вручили фирменную сувенирную продукцию первому пассажиру. А представители аэропорта предоставили ему сертификат на обслуживание в бизнес-зале «Амур» терминала внутренних авиалиний, - рассказали в Международном аэропорту Хабаровск.

Рейсы между городами будут осуществляться дважды в неделю. Вылеты из Хабаровска - по понедельникам в 6:40 и средам в 16:50, а из Сочи - по вторникам в 19:00 и воскресеньям в 10:30.

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