Хабаровские дорожники починят еще несколько улиц на сэкономленные деньги Фото: Администрация Хабаровска

В результате прошедших торгов, в которых выбирали подрядчиков для работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», власти города смогли сэкономить. Благодаря этому 1,5 миллиона рублей получилось направить на незапланированный ремонт других дорог, которые не были внесены в план на 2022 год. В администрации надеются на заключение допконтрактов по ремонту улицы Марины Расковой и проспекта 60-летия Октября от Аэродромной до Суворова.

- Главное, чтобы у нас не осталось неосвоенных средств в рамках нацпроекта. Ни копейки не должно вернуться в федеральный или краевой бюджеты, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, что в рамках нацпрограммы сейчас ремонтируют 27 участков дорожной сети, а на 17 улицах ремонт уже закончен.

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