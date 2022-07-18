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Общество18 июля 2022 6:04

Хабаровские дорожники починят еще несколько улиц на сэкономленные деньги

Сохранить часть средств получилось благодаря аукционам
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровские дорожники починят еще несколько улиц на сэкономленные деньги

Хабаровские дорожники починят еще несколько улиц на сэкономленные деньги

Фото: Администрация Хабаровска

В результате прошедших торгов, в которых выбирали подрядчиков для работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», власти города смогли сэкономить. Благодаря этому 1,5 миллиона рублей получилось направить на незапланированный ремонт других дорог, которые не были внесены в план на 2022 год. В администрации надеются на заключение допконтрактов по ремонту улицы Марины Расковой и проспекта 60-летия Октября от Аэродромной до Суворова.

- Главное, чтобы у нас не осталось неосвоенных средств в рамках нацпроекта. Ни копейки не должно вернуться в федеральный или краевой бюджеты, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, что в рамках нацпрограммы сейчас ремонтируют 27 участков дорожной сети, а на 17 улицах ремонт уже закончен.

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