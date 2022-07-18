Масштабный ремонт порта в поселке Охотск проведут впервые за 30 лет Фото: Правительство Хабаровского края

Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР - прим. ред.) «Николаевск» увеличили на 3,2 гектара. Здесь воплотит в реальность инвестиционный проект «Охотский торговый порт». Это позволит модернизировать сам порт в поселке Охотск. На развитие инфраструктуры планируют потратить 141 миллион рублей. За эти деньги отремонтируют три причала, которые не обновляли последние 30 лет.

- Закончить работы планируют в 2024 году. По оценке специалистов, за 12 лет отдача составит около 132 миллионов рублей в краевой бюджет и внебюджетные фонды региона. В порту будет создано 33 новых рабочих места, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

ТОР «Николаевск» была создана в 2017 году. Изменения ее границ утверждает Правительство России.

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