Без холодной воды остались десятки домов в Хабаровске 19 июля Фото: Администрация Хабаровска

19 июля 39 домов в Хабаровске останутся без холодной воды. Отключения связаны с заменой задвижек на трубопроводе.

- Работники «Водоканала» планируют закончить ремонт к 20:00, - рассказали в администрации города.

С 9:00 без холодной воды останутся дома по адресам:

- Бийская, 2;

- Иртышская, 11, 13, 15, 17, 19;

- Урицкого, 6, 8;

- Краснореченская, 111, 111в, 111ж, 111г, 113, 113а, 113б, 117, 117а, 123, 125, 127, 129, 131а, 133, 137, 139;

- Проезд Иртышский, 6, 10, 10а, 11, 11а, 13, 15, 17;

- Переулок Иртышский, 8а, 10, 12, 14, 15, 16.

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