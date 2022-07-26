Осталось только название: в ЕАО дотла сгорела иномарка

Поджигатели ночью сожгли машину жителя Облучья Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жители частного сектора в Облучье проснулись ночью от шума и зарева за окном. Выглянув на улицу, они с ужасом обнаружили, что на соседнем участке горит машина, и вызвали пожарных. Владельцев полыхающей «Тойоты Марк II» дома не было, поэтому очевидцы принялись самостоятельно тушить легковушку, чтобы огонь не перекинулся к ним на участок.

Машина полностью сгорела за считанные минуты Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Прибывшие спасатели окружили иномарку и за несколько минут потушили пламя, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Полиция занимается поиском поджигателей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасти автомобиль не получилось. От него остался только металлический каркас, который теперь только отдаленно напоминает «Тойоту». Эксперты на месте определили, что причиной пожара стал намеренный поджог. Кто-то облил машину бензином и подпалил. Поэтому материалы по делу сотрудники МЧС передали полиции для дальнейшего расследования.

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