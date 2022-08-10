Бывшую сотрудницу налоговой службы осудят за взятки в Хабаровском крае Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Хабаровского края передала уголовное дело о взяточничестве в суд. Бывшая начальница отдела камеральных проверок получила 300 тысяч рублей за то, что закрыла глаза на нарушение со стороны юрлица. Директор одной из компаний не пришел в суд, когда рассматривалось обращение от налоговой инспекции о признании незаконности внесения в Единый государственный реестр юрлиц записи и недостоверности переданной информации.

- Работницу налоговой поймали с поличным сотрудники краевого управления ФСБ после того, как взяткодатель обратился в полицию. Он действовал под руководством правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Также установлено, что женщина годом ранее получила еще две взятки в размере 500 и 50 тысяч рублей. Суд рассмотрит дело взяточницы, а с юрлица сняли обвинения в связи с раскаянием и помощью следствию.

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