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Происшествия10 августа 2022 7:47

Кинул знакомого на 1,6 миллиона: хабаровчанин дважды обманул товарища из столицы

Житель Хабаровска украл 1,6 миллиона рублей у знакомого из Москвы
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровска украл 1,6 миллиона рублей у знакомого из Москвы

Житель Хабаровска украл 1,6 миллиона рублей у знакомого из Москвы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина 29 лет дважды обманул своего знакомого из Москвы. Первый раз он предложил жителю столицы купить машину, которую якобы продавал пожилой родственник. Доверчивый москвич согласился и перечислил миллион рублей в счет оплаты авто. Хабаровчанин не выполнил обещание к назначенному сроку, но и деньги не вернул.

Второй раз автомошенник взял у того же знакомого легковушку, сказав, что ему ненадолго нужны «колеса». Но и на этот раз хабаровчанин обманул товарища, продав машину случайному покупателю за 600 тысяч рублей. Деньги он забрал себе и скрылся.

- Полиция нашла и задержала мужчину. Деньги он успел потратить, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За мошенничество с автомобилями на мужчину завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет колонии.

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