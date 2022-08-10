В Хабаровске на улице Павла Морозова опять появились пробки Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

На улице Павла Морозова в Хабаровске снова оживленно. Ремонт канализационного коллектора возобновился. Этим занимается подрядчик «Союздонстрой». В паспорте объекта не указана дата окончания работ.

Реконструкция коллектора на участке между переулками Ижский и Спортивный началась 15 декабря 2021 года. Пока неизвестно, когда работы закончатся. В паспорте указан только год окончания - 2022.

Напомним, что этот участок дороги уже около года никак не могут отремонтировать из-за постоянной просадки грунта. В начале июля специалисты провели анализ скорости усадки и пришли к выводу, что дорогу уже можно асфальтировать. Дорожники приступили к работам 10 числа того же месяца.

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