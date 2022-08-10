Тургеневскую лестницу в Хабаровске отремонтируют с учетом потребностей маломобильных горожан Фото: Администрация Хабаровска

9 августа получили положительное заключение государственной экспертизы проекта. Тургеневскую лестницу огородили еще в 2016 году из-за опасного спуска к Амурскому бульвару. Первый вариант проекта не прошел госэкспертизу, поэтому в него внесли изменения, направленные на создание удобств для маломобильных людей.

- Концепция была изменена с зигзагообразной лестницы на прямую. Это 15 ступенек, а после должна быть площадка для отдыха таких граждан. Для слабовидящих - тактильные вещи, которые палочкой будет чувствовать человек, - рассказал Михаил Бородай, и. о. директора МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту.

В проекте также предусмотрена реконструкция ливневок. Лестницу сделают на ленточном фундаменте и винтовых сваях. Сроки согласования проекта переносились несколько раз. Одной из причин стала необходимость переноса коллектора «Водоканала», проходящего под Амурским бульваром рядом с основанием лестницы. Это повлекло за собой удорожание проекта - трубу коллектора было необходимо покрыть защитным футляром.

Ремонт лестницы начнется в сентябре этого года, а сдать объект планируют в июле 2023. Вместо пандуса в проекте лестницы запланирован электрический подъемник. Им смогут пользоваться мамы с колясками и инвалиды. В районе лестницы также организуют пункт обслуживания подъемника, где будет дежурить специалист, охраняющий устройство от вандалов.

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