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Происшествия10 августа 2022 11:00

Жительница Магадана украла из банка более двух миллионов рублей

Женщина была бывшей сотрудницей учреждения
Диана КАЦКО
Жительница Магадана украла из банка более двух миллионов рублей

Жительница Магадана украла из банка более двух миллионов рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Против бывшей сотрудницы центрального офиса банка в Магадане возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере».

Выяснилось, что с января по февраль 2022 года у осужденной был доступ к кассе банка, откуда она похитила более двух миллионов рублей и потратила их на личные нужды. Уголовное дело расследовано УФСБ по Магаданской области.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По иску представителя потерпевшего с женщины взыскана сумма ущерба в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

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