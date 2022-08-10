Жительница Магадана украла из банка более двух миллионов рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Против бывшей сотрудницы центрального офиса банка в Магадане возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере».

Выяснилось, что с января по февраль 2022 года у осужденной был доступ к кассе банка, откуда она похитила более двух миллионов рублей и потратила их на личные нужды. Уголовное дело расследовано УФСБ по Магаданской области.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

По иску представителя потерпевшего с женщины взыскана сумма ущерба в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.