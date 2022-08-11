Маршруты автобусов №34 и №58 останутся без перевозчиков в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие дни у предпринимателей, которые обслуживают маршруты №№ 34 и 58, закончится срок действия лицензии на перевозку пассажиров. Чтобы определить новых извозчиков, будет проведен конкурс, а пока в мэрии ищут бизнесменов, готовых временно обслуживать эти маршруты.

О том, что два направления останутся без перевозчиков, было известно еще с мая. Предприниматели написали заявления об уходе с маршрутов, но по закону должны были отработать еще три месяца. Так, автобусы №58 будут ходить до 12 августа, а №34 - до 16 августа, если в ближайшие дни не найдут замену перевозчикам.

- На сайте администрации города размещено извещение о привлечении на маршруты временных перевозчиков. Они будут обслуживать направления до назначения постоянных предпринимателей, которых выберут по результатам открытого конкурса, - подтвердили новость «КП» - Хабаровск» в мэрии города.

Автобусы №34 ходят от «Автовокзала» до «Комбината рыбной гастрономии» с интервалом около 10 минут и очень востребованы у хабаровчан. Не менее популярны маршруты №58, которые следуют от «Площади Ленина» до «Поселка Березовка». Если перевозчики уйдут с этих направлений, сотни хабаровчан невольно станут заложниками ситуации и не смогут добираться на работу без пересадок.

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