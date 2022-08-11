Парковки для электросамокатов в Хабаровске стали геозависимыми Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске появились парковки для электросамокатов, которые обозначены специальной разметкой на тротуарах. В связи с этим пользователи сервисов кикшеринга (аренды) теперь должны будут соблюдать новые правила.

- Каждая парковка имеет конфигурируемую «Зону действия». Это радиус, в который должна попасть геопозиция средства индивидуальной мобильности (СИМ - прим. ред.), чтобы завершить сессию аренды. Если самокат находится вне этой зоны, оператор в течение четырех часов возвращает его на парковку. Также на место выезжают сотрудники сервисов кикшеринга, если СИМ упало, - рассказали «КП» - Хабаровск» в мэрии города.

Новые правила действуют с 28 июля. Места парковок согласованы с управлением дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. Зоны размещены с учетом загруженности тротуаров. Если какая-то из парковок создает неудобства для пешеходов, администрация Хабаровска просит сообщать об этом в управление торговли, питания и бытового обслуживания. В заявке нужно указать точный адрес парковки для ее переноса в другое место.

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