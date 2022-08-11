Машины выкинуло на трамвайные пути: в аварии пострадали трое хабаровчан

Две машины разбились на перекрестке в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10 августа около 17:10 на пересечении Краснореченской и Суворова столкнулись две иномарки. «Тойота Белта» ехала в сторону Богачева по Краснореченской. Когда машина приблизилась к перекрестку, загорелся красный сигнал светофора. Но водителя это не остановило. Не убирая ноги с газа, он двинулся вперед как раз в то время, когда ему навстречу поворачивала «Тойота Изис». Две легковушки ударились с такой силой, что их выбросило на трамвайные пути на обочине.

- В ДТП пострадали три человека. Два пассажира «Тойоты Белты» - 35-летняя женщина и трехлетний мальчик - получили ушибы, но серьезно не пострадали. А вот водителю «Тойоты Изис» повезло меньше. Кроме разбитой машины у него диагностировали более серьезные травмы. 49-летнего мужчину доставили в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем «Белты» находился 25-летний мужчина. Он был трезв в момент аварии.

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