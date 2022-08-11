Танки и вертолеты покажут хабаровчанам во время форума «Армия-2022» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

С 19 по 22 августа на аэродроме Центральный в Хабаровске пройдет форум «Армия-2022». Военнослужащие уже готовятся к демонстрации танков и вертолетов, которые представят жителям краевой столицы. Хабаровчане увидят больше 70 единиц вооружения. Среди них будет современная военная и ретротехника.

- В ходе выступления будут представлены противотанковая самоходная установка ИСУ-152, танки Т-34, ИС-3, Т-80БВМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», комплекс радиотехнической разведки и управления «Москва», наземный модуль помех «Красуха», робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», вертолеты Ми-8амтш и Ка-52 и другие образцы техники, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме демонстрации вооружения пройдут выступления творческих коллективов. В рамках форума гостям покажут показательное тушение лесного пожара с привлечением военных и вертолета Ми-26 с использованием водосливного устройства. Также представят возможности инженерных, войск радиационной, химической и биологической защиты и многое другое.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.