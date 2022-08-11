Мэр Хабаровска провел личный прием граждан Фото: Администрация Хабаровска

На встречу с главой города пришла пожилая пара из Индустриального района - Валентина Тихоновна Савченко и Иван Николаевич Вагин. Супруги попросили установить скамейки в сквере напротив районной администрации.

- Мы их обязательно поставим в ближайшие 10-15 дней. Скамейки будут со спинками, чтобы можно было облокотиться. Мы трепетно относимся к пенсионерам и ветеранам. Всегда рады вас видеть в администрации, - сказал Сергей Кравчук.

Пенсионеры еще попросили сделать лестницу к остановке «Сурикова», чтобы пожилым не нужно было делать крюк по имеющейся дороге. Глава города взял на заметку этот вопрос. На его решение может уйти до полутора месяцев.

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