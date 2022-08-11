Водителя иномарки в Магадане осудят за ДТП с мотоциклом Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 июня в районе одного из домов на Набережной реки Магаданки 44-летний магаданец на иномарке «Мицубиси Делика» налетел на мотоцикл «Ямаха». Авария произошла из-за того, что водитель авто не уступил дорогу мотоциклисту.

- В результате ДТП водителю мотоцикла был причинен вред здоровью средней тяжести, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за преступление - лишение свободы на срок до двух лет.

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