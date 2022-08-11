Застройщик ЖК «Вершины» отчитался мэру Хабаровска о ходе работ Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук посетил строительную площадку в микрорайоне «Ореховая сопка». Здесь будет построен ЖК «Вершины» с 500 тысячами квадратов жилплощади. Застройка раскинется на 69 гектарах земли. Сдать дома в эксплуатацию планируется через семь лет. Первый квартальный модуль, в котором будет около 900 квартир, сдадут уже в 2023 году.

- В этот микрорайон город подвел водоснабжение и водоотведение. Также будет проложена теплотрасса. Дорогу построим в 2023 году. Ваша задача - строить быстро и качественно современные дома, - сказал Сергей Кравчук, обращаясь к застройщику.

Всего на территории появится 14 квартальных модулей на 80 домов. Здесь же за деньги из городского и краевого бюджетов построят четыре детсада, которые смогут принять 1,3 тысячи детей, поликлиники и школы на 2,1 тысячи учеников.

- Чтобы не сбавлять скорость строительства и не зависеть от других производителей, мы недалеко от комплекса возводим домостроительный комбинат. Он начнет работу в 2023 году. На нем будут изготавливать стройматериалы для работ на объекте, - сказал Алексей Матвеев, исполнительный директор группы компаний «Перспектива».

По словам главы города, строительная отрасль в Хабаровске сейчас на подъеме. За 2022 год планируется сдать около 245 тысяч квадратов жилья. Но в перспективе этот показатель хотят увеличить до 400 тысяч.

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