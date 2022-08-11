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Происшествия11 августа 2022 3:56

Мужчина из Ванино перевел мошенникам больше 10 миллионов рублей

Аферист действовал по накатанной схеме
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина из Ванино перевел мошенникам больше 10 миллионов рублей

Мужчина из Ванино перевел мошенникам больше 10 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 60-летний житель поселка Ванино, который заявил о краже больше 10 миллионов рублей. Он рассказал, что ему позвонил незнакомый человек и представился банковским работником. Собеседник рассказывал историю, которую правоохранители уже хорошо знали: о кибератаках и попытках оформить кредит на клиента банка, о том, как мужчине нужно взять встречный заем и перевести деньги на безопасный счет, чтобы их никто не украл.

- Мужчина поверил звонившему и выполнил его инструкции. В течение двух дней он переводил разные суммы на «безопасные» счета. Когда дело было сделано, «сотрудник банка» перестал отвечать на звонки. Тогда стало ясно, что это обман, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские завели уголовное дело. Мошеннику грозит до 10 лет колонии.

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