Мужчина из Ванино перевел мошенникам больше 10 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 60-летний житель поселка Ванино, который заявил о краже больше 10 миллионов рублей. Он рассказал, что ему позвонил незнакомый человек и представился банковским работником. Собеседник рассказывал историю, которую правоохранители уже хорошо знали: о кибератаках и попытках оформить кредит на клиента банка, о том, как мужчине нужно взять встречный заем и перевести деньги на безопасный счет, чтобы их никто не украл.

- Мужчина поверил звонившему и выполнил его инструкции. В течение двух дней он переводил разные суммы на «безопасные» счета. Когда дело было сделано, «сотрудник банка» перестал отвечать на звонки. Тогда стало ясно, что это обман, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские завели уголовное дело. Мошеннику грозит до 10 лет колонии.

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