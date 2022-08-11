Свалка бочек из-под химикатов обнаружена в хабаровском питомнике имени Лукашова

Жители Хабаровска нашли свалку бочек из-под химикатов в питомнике Лукашева Фото: lukashova.space

Прогуливаясь по питомнику имени Лукашова, жители Хабаровска наткнулись на свалку из бочек. Около 20 емкостей кто-то бросил на поляне. Кто и зачем это сделал - неизвестно. Местные жители говорят, что свалка появилась на днях.

На этикетках, приклеенных к бочкам, написано, что раньше в них содержался дихлоризоцианурат натрия. Это вещество опасно для окружающей среды. В каждой емкости видны остатки химиката. Предположительно, их бросили в лесу, чтобы не тратиться на утилизацию тары, ведь ее не примут даже в пунктах сбора металлолома.

Ядовитое для окружающей среды вещество имеет широкую область применения. Дихлоризоцианурат натрия используют в пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности. Поэтому найти нарушителя будет трудно.

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