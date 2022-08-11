У пенсионерки в Магадане украли украшений на 180 тысяч рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
На ранее судимого 19-летнего парня завели уголовное дело за кражу ювелирных изделий у пенсионерки. Он часто приходил к ней домой помогать. Пострадавшая доверяла ему - однажды вытащила из шкафа шкатулку с драгоценностями и показала «помощнику». Оказалось, зря.
Когда преступник в очередной раз пришел к женщине в квартиру, улучив момент, он присвоил золотую цепочку, перстень, серьги, кольцо с бриллиантом и серебряную подвеску. Пенсионерка хватилась краденого имущества спустя три недели и обратилась в полицию. К этому времени украшения уже были в ломбарде.
- Сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.
На магаданца завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». С мужчины взяли подписку о невыезде.
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