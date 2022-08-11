Фильм «Золото Умальты» о Хабаровском крае получит финансирование из госбюджета Фото: скриншот из видео

Художественный фильм «Золото Умальты» стал лучшим среди проектов во время презентации. Победа в питчинге означает, что картина получит государственное финансирование.

- Сюжет о краже 30 пудов золота в Хабаровском крае. Он основан на реальной истории. Кстати, по слухам, родственник главы Гоминьдана Чан Кайши был тоже замешан в пропаже русского золота. Возможно, оно не было утеряно или спрятано, а переправлено за рубеж, а после - осталось в Тайване, - поделился Михаил Дегтярев.

Сейчас идет подготовка к съемкам. В картине сыграют Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков. Губернатор также обмолвился о сюрпризах, которые будут ждать зрителей в фильме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.