Начальник, подсоби! Хабаровчанин подкупил не того сотрудника, чтобы сдать на права

Хабаровчанин подкупил не того сотрудника, чтобы сдать на права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровска попался на взятке, когда хотел купить права. Проблема только в том, что мужчина передал 55 тысяч рублей сотруднику, который никак не мог повлиять на результаты экзаменов. Деньги он взял, но ничем не помог своему «спонсору».

- На обоих мужчин завели уголовные дела, но по разным статьям. Одно из них о даче взятки уже направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска на рассмотрение, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дело о мошенничестве со стороны служащего пока расследуется, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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