Начальник, подсоби! Хабаровчанин подкупил не того сотрудника, чтобы сдать на права

Хабаровчанин подкупил не того сотрудника, чтобы сдать на права
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Хабаровска попался на взятке, когда хотел купить права. Проблема только в том, что мужчина передал 55 тысяч рублей сотруднику, который никак не мог повлиять на результаты экзаменов. Деньги он взял, но ничем не помог своему «спонсору».
- На обоих мужчин завели уголовные дела, но по разным статьям. Одно из них о даче взятки уже направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска на рассмотрение, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Дело о мошенничестве со стороны служащего пока расследуется, устанавливаются все обстоятельства преступления.
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