В Магадане восьмилетний велосипедист попал под колеса иномарки Фото: Сергей ГАПОН

Днем 11 августа напротив дома №28 на улице Гагарина произошло ДТП. В дежурную группу ДПС ГИБДД УМВД по Магаданской области сообщили об аварии с участием несовершеннолетнего.

Выяснилось, что 34-летний водитель иномарки «Тойота Велфаер» сбил ребенка, который катался на велосипеде около выезда с территории дома. На месте аварии ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили его домой.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП, - рассказали в управлении ГИБДД УМВД по Магаданской области.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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