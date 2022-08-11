В Магадане восьмилетний велосипедист попал под колеса иномарки
Фото: Сергей ГАПОН
Днем 11 августа напротив дома №28 на улице Гагарина произошло ДТП. В дежурную группу ДПС ГИБДД УМВД по Магаданской области сообщили об аварии с участием несовершеннолетнего.
Выяснилось, что 34-летний водитель иномарки «Тойота Велфаер» сбил ребенка, который катался на велосипеде около выезда с территории дома. На месте аварии ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили его домой.
- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП, - рассказали в управлении ГИБДД УМВД по Магаданской области.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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