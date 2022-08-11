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Происшествия11 августа 2022 8:30

В Магадане восьмилетний велосипедист попал под колеса иномарки

Ребенку оказали медпомощь на месте
Диана КАЦКО
В Магадане восьмилетний велосипедист попал под колеса иномарки

В Магадане восьмилетний велосипедист попал под колеса иномарки

Фото: Сергей ГАПОН

Днем 11 августа напротив дома №28 на улице Гагарина произошло ДТП. В дежурную группу ДПС ГИБДД УМВД по Магаданской области сообщили об аварии с участием несовершеннолетнего.

Выяснилось, что 34-летний водитель иномарки «Тойота Велфаер» сбил ребенка, который катался на велосипеде около выезда с территории дома. На месте аварии ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили его домой.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП, - рассказали в управлении ГИБДД УМВД по Магаданской области.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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