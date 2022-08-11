В Клинико-диагностическом центре Хабаровска недоступен телефон регистратуры Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие жители Хабаровска уже и забыли про коронавирус, однако он по-прежнему среди нас. Болеть им неприятно, но обстановку осложняют и другие неожиданные осложнения. Так, некоторые жители города пожаловались в редакцию «КП» - Хабаровск» на проблемы с получением лечения.

- В клинико-диагностический центр невозможно дозвониться. Несколько дней пытаюсь звонить в регистратуру, но телефон недоступен. Потом выяснила, что у них сломана АТС. Когда починят, не говорят. Самочувствие очень плохое, я просто физически не могу дойти до больницы сама, а по-другому с ними никак не связаться, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Н., хабаровчанка.

Из-за всей неразберихи Светлана не может получить лечение или даже подтверждение своей болезни. По телефону ей сообщили, что тест на ковид положительный, однако на портал «Госуслуги» больница его до сих пор не загрузила.

- Со мной так и не связались для дальнейших инструкций. Просто лежу пластом и надеюсь, что кто-нибудь из медиков наконец-то поможет. Не могу получить лекарства или хотя бы попросить совета.

Светлане также удалось самостоятельно найти номер горячей линии +7 (924) 100-85-88. Лишь с помощью такого варианта ей удалось получить хоть какие-то ответы на свои вопросы.

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