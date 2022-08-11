В ЕАО 16-летнюю девушку сбила машина
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За 10 августа в Еврейской автономии произошло шесть ДТП, в одном из которых пострадала несовершеннолетняя.
10 августа 2022 года в половине десятого вечера 16-летняя жительница ЕАО шла по обочине дороги в селе Ленинское. На неосвещенном участке дороги навстречу девушке ехал 31-летний водитель «Тойота Камри». Не заметив пострадавшую в темноте, мужчина наехал на нее.
- В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, - рассказали в Госавтоинспекции ЕАО.
Пострадавшая была доставлена в больницу на скорой помощи.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru