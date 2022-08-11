В ЕАО 16-летнюю девушку сбила машина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 10 августа в Еврейской автономии произошло шесть ДТП, в одном из которых пострадала несовершеннолетняя.

10 августа 2022 года в половине десятого вечера 16-летняя жительница ЕАО шла по обочине дороги в селе Ленинское. На неосвещенном участке дороги навстречу девушке ехал 31-летний водитель «Тойота Камри». Не заметив пострадавшую в темноте, мужчина наехал на нее.

- В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, - рассказали в Госавтоинспекции ЕАО.

Пострадавшая была доставлена в больницу на скорой помощи.

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