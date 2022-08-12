Пьяная женщина угнала машину соцслужбы, чтобы показать подруге Николаевск Фото: Прокуратура Хабаровского края

23-летняя жительница Николаевска-на-Амуре работала сторожем на стоянке. В один из дней она напилась на рабочем месте, и ее потянуло на приключения. Она решила угнать микроавтобус, который был припаркован на охраняемой ею территории. В салоне были ключи зажигания, поэтому завести машину не составило труда. Авто принадлежало городской социальной службе и использовалось для перевозки пожилых людей.

- Заведя машину, она вместе с подругой отправилась на прогулку по Николаевску. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и наехала на бордюр. Выехать у нее не получилось, поэтому она бросила машину посреди дороги и ушла, - рассказали детали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновницу задержали и завели на нее уголовное дело за угон авто. Суд вынес ей приговор в виде полугода ограничения свободы и взыскания суммы ущерба в размере 34 тысяч рублей.

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