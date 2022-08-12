Стали известны последние участники фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Имена исполнителей-дальневосточников, которые примут участие в фестивале «Рок над Амуром» 21 августа, обнародовало минкультуры Хабаровского края. Из 160 претендентов были отобраны только четверо: группы BARLAMA и Battle Nuggets, коллективы hehehe из Владивостока и «Сезон Dождей» из Улан-Удэ. Все они разделят сцену с популярными исполнителями «Чиж и Co», «КняZz», «Сурганова и Оркестр» и Starkillers, а также победителем прошлого года, группой «Двадцать». Победитель фестиваля получит приз - запись собственного мини-альбома при участии известного музыкального продюсера.

- Всех номинантов призываем подавать заявки в следующем году. Многие имеют потенциал для выступления на сцене. Михаил Дегтярев обозначил главной целью фестиваля возможность показать себя дальневосточным рокерам, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Масштабное музыкальное шоу пройдет около арены «Ерофей». Начнется фестиваль в 15:00. Вход для всех посетителей бесплатный. Парковка для машин на территории ТЦ «Леруа Мерлен» будет работать до 1:00 22 августа. 50 мест для авто будет выделено слева от сцены. Доступ к площадке со стороны Амура будет огорожен.

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