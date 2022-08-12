Жительница Биробиджана смешала таблетки с сахаром и передала знакомому в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2022 года жительница ЕАО решила передать «подарок» своему знакомому в СИЗО. Для этого она попросила у терапевта выписать для нее рецепт на препарат, содержащий сильнодействующее вещество. Женщина убедила врача, что лекарство ей назначил невролог, и получила рецепт на покупку двух упаковок по 50 таблеток в каждой.

Приобретя лекарство, находчивая женщина растерла таблетки в порошок и смешала их с сахаром. Полученную смесь она разложила по двум пакетикам и передала их сотруднику СИЗО, который обнаружил в пакетах с сахаром лишний элемент. Сотрудники полиции изъяли запрещенную передачку.

- Женщине было предъявлено обвинение по статье «Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта сильнодействующего вещества, не являющегося наркотическим средством или психотропным веществом», - рассказали в пресс-службе биробиджанского районного суда ЕАО.

Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и написала явку с повинной и ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с раскаянием. Ходатайство было удовлетворено, уголовное дело прекращено.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.